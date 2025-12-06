¿Por qué Sergio Mayer Mori SENTENCIÓ a Teo y no a Kim Shantal en La Granja VIP? ¡Surgen TEORÍAS!

Sergio Mayer Mori determinó el pasado miércoles 03 de diciembre que debía ser Teo y no Kim Shantal el granjero que debía estar nominado hasta el domingo sin la posibilidad de competir en el juego de Salvación, una jugada que acabó por fortalecer al Team Cacaraqueo de forma inesperada... ¿pero por qué lo hizo?

¿Qué teorías surgieron sobre Sergio Mayer Mori y la condena de Teo en La Granja VIP?

Para Fabiola Campomanes, quien sostuvo un rato de chisme con Eleazar Gómez y Alfredo Adame antes de la Gala de este viernes, lo más contundente para afectar al Team Cacaraqueo hubiera sido que Sergio Mayer Mori usara el poder del Huevo Dorado en contra de Kim Shantal y no en contra de Teo; sin embargo, esto no pasó y "Kimsha" se ganó la Salvación tras una agotadora competencia .

"De todos modos, Sergio debió de haber dejado a Kim al domingo; o sea, que no tuviera posibilidad de nada", reflexionó Adame; Campomanes, por otro lado, también consideró sospechoso este movimiento porque afectar a Kim sería golpear a la principal estratega del Team Cacaraqueo:

"No sé por qué (Sergio) se la jugó con Teo, porque ella es quien maneja ese grupo... ¿o será 'Patrón'?", se preguntó Fabiola.

Eleazar Gómez y Adame explicaron que el Team Cacaraqueo tiene una dinámica definida: Kim sería la que propone ideas y luego se las consulta a "El Patrón"; sobre la nominación de Teo, consideraron que este fue un movimiento natural para quitar a uno de los mejores competidores en duelos.

"Yo creo que Sergio mandó a Teo hasta el domingo para que yo tuviera más posibilidades de ganar el juego de Salvación... pero no lo gané", lamentó Campomanes.

Para Eleazar Gómez , lo más natural es sacar a Alfredo Adame de la tabla de nominados para que los abundantes votos del "Golden boy" beneficien a otro nominado del Team Cacaraqueo, una teoría que suena bastante convincente.

