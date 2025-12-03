La Bea aclara su alejamiento del Team Cacaraqueo de La Granja VIP; temen traición

La Bea abrió su corazón con Teo en La Granja VIP y aclaró de una vez por todas a qué se debe su alejamiento del Team Cacaraqueo que desde el pasado fin de semana desató una lluvia de chismes entre los granjeros: ¿será que a la comediante ya no le convence la estrategia de Kim Shantal y compañía?

¿Qué pasó con la actitud extraña de La Bea en La Granja VIP?

La Bea y Teo aprovecharon un momento de descanso en La Granja VIP para echar chisme en el fogatero mientras "El Patrón" y Eleazar Gómez trabajaban en el corral para cerrar el martes con broche de oro.

Para más de una celebridad fue evidente que La Bea nunca estuvo a gusto con las nuevas estrategias del Team Cacaraqueo que mandaron a "El Patrón" a la placa de nominados; de hecho, la standupera no pudo más y, en medio de las lágrimas, le confesó a Sergio Mayer Mori que se sentía abrumada por tanta estrategia.

Ahora, La Bea dejó claro que aunque ella decidió al final no dejar al Team a pesar de que lo contempló, sí se mantendrá alejada para tomarse un descanso porque el estrés fue demasiado para ella:

"Mira, acá entre compas sí me dio un bajón bien c4br0n, hasta dije 'esa no soy yo, no debí hacer eso', no es que no quiera jugar con ustedes, es que me abrumé tanto que lo pensé hasta ahora al mediodía", explicó.

En otra parte de la charla captada por las cámaras 24/7, La Bea le adelantó a Teo que tal vez la vayan a seguir viendo distante del Team Cacaraqueo por motivos de paz mental, sobre todo, y no porque esté planeando traicionarlos.

"Quiero estar sola porque me voy a quedar en mí, yo ya lo platiqué y esta semana como que sí quise alejarme un poco de todo porque todos los días ya están pensando en 'hoy esto, mañana lo otro', y la verdad quise tomarme un respiro aunque sea esta semana", detalló.

Como ves, la competencia se puso demasiado dura y esto acabó por pasarle factura a La Bea, un escenario que por cierto ya había contemplado Sergio Mayer Mori... ¡temen que Adame se aproveche de este momento de vulnerabilidad para subirla a la placa de nominados! ¿Pasará?

