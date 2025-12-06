El Tío Pepe premia el esfuerzo de “El Patrón” como capataz de La Granja VIP... ¡pero hubo desacuerdos!

El Tío Pepe llegó a la Gala de este último Viernes de Doble Traición de La Granja VIP para presentar su evaluación y confirmar que las celebridades contarán con un presupuesto de alimentos del 90% para la semana 9 de la competencia... ¡ el trabajo de "El Patrón" como capataz fue reconocido , pero aún así no todos estuvieron de acuerdo con la decisión del Mayoral!

¿Qué vio el Tío Pepe en su evaluación de la semana 8 de La Granja VIP?

El Tío Pepe se presentó en el foro de Azteca UNO con su ya tradicional carpeta en color café con su informe completo y, al lado de Adal Ramones, se conectó directamente a La Granja VIP a través de una videollamada para dar a conocer su veredicto.

"¡Granjeros, granjeros! ¿Cómo están? Quiero decirles que esta fue una semana intensa de trabajo donde el cansancio y el desgaste emocional a veces se siente, y sin embargo no dejaron de trabajar correctamente; a pesar de ser menos manos, duplicaron y triplicaron el esfuerzo", explicó el Tío Pepe.

Sobre la gestión de "El Patrón", el Tío Pepe confirmó que el luchador se consolidó, hasta ahora, como el mejor capataz de La Granja VIP: "El mérito mayor quiero dedicarlo al capataz, tuvo un excelente desempeño en su liderazgo con un buen equilibrio entre firmeza y paciencia (…) así que, tomando en cuenta todo ello, el porcentaje que recibirán esta semana será del 90%", declaró el Mayoral.

Los granjeros aplaudieron tras el anuncio del Tío Pepe, y aunque reconocieron que este aumento del presupuesto es mucho mejor que el 60% asignado para esta semana 8, eso no impidió que hubiera algunos desacuerdos: Alfredo Adame, por ejemplo, se puso serio, mientras que "El Patrón" aceptó que todos deseaban el 100% y trabajaron para ello.

"Por supuesto que quería el 100 y todos los granjeros y peones trabajaron por el 100... pero bueno, respetamos la decisión del Tío Pepe : es un hombre muy sabio y nos ayuda mucho para seguir aprendiendo, pero el mérito verdadero es de todos nosotros", declaró el capataz semanal.

