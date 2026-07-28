¿Filtraciones? Te decimos que es lo que se sabe de la LISTA COMPLETA de los participantes de la segunda temporada de La Granja VIP

Es oficial, inicia la cuenta regresiva ya que cada vez estamos más cerca del gran estreno de la segunda temporada de uno de los realities favoritos de los televidentes mexicanos, así es, estamos hablando de La Granja VIP. En esta ocasión te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de la edición de 2026.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes serán los participantes?

Si bien, a través de redes sociales se han dado a conocer supuestas filtraciones sobre el nombre de los granjeros que podrían entrar al reality este 2026, todo es falso ya que hasta el momento no hay información sobre las celebridades que formarán parte del proyecto, por lo que es importante que no caigas en “fake news”. Sin embargo, si quieres estar al tanto de toda la información que se revelará, te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto de Azteca UNO como en las de La Granja VIP, así como de nuestro sitio web y activar las notificaciones para que seas de las primeras personas en enterarte de la revelación de los participantes así como de todo lo relacionado a esta emocionante y fantástica segunda temporada, misma que estará llena de sorpresas.

La Granja VIP: ¿Quién ganó y qué premio se llevó el granjero de la primera temporada?

Luego de 10 semanas dentro de La Granja y 16 participantes dado lo mejor de sí mismos para conquistar al público, solo una persona pudo coronarse como la gran ganadora del reality en 2025; así es estamos hablando de Alfredo Adame, mejor conocido como “El golden boy” quien recibió nadamas y nada menos que dos millones de pesos mexicanos como premio así como el trofeo; el "Gallo Dorado", "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas", fueron algunas de las palabras que el conductor, actor y DJ expresó ante las cámaras luego de que se diera a conocer su victoria ante millones de espectadores que semana con semana vieron todo el contenido del reality.

