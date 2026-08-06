Carlos Trejo hace FUERTES revelaciones de lo que el público verá en La Granja VIP Segunda Temporada
El primer granjero de La Granja VIP Segunda Temporada revela detalles inéditos de su personalidad previo al estreno del reality.
Carlos Trejo se muestra sin filtros durante una transmisión en vivo de La Granja VIP para revelar cómo será su participación dentro del reality ya que espera que el público conozca “al verdadero Carlos” además de que ha dejado claro que cosas no tolera cuando se relaciona con otras personas como la mediocridad además de que no se queda callado por ningún motivo ya que siempre sigue su instinto humano. Por otro lado, dejó claro que es un mito que es una persona enojona por lo que no te puedes perder el siguiente domingo 06 de septiembre el gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y así descubrir cómo será el cazafantasmas más famoso de México dentro de La Granja.