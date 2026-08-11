Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada REVELAN fuertes sorpresas que tendrá el reality más esperado

Mallezaa, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, platicó sin filtros con los Críticos Ferka, Rey Grupero, Linet Puente, Flor Rubio y la Co Connductora Kristal Silva para conocer sus puntos de vista en esta temporda. En este live se reveló que crítico podría adivinar quién será el granjero o granjera ganadora. Hablaron sobre las actividades que podrían ser un reto para los granjeros además de que los críticos dijeron cuáles son las características de personalidad que cada uno deberá tener para afrontar los retos y superar sus pruebas que se les presenten.