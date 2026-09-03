El Tío Pepe regresa a La Granja VIP Segunda Temporada; así fue como recibió a los influencers que vivieron la Experiencia 24/7

Es oficial, el Tío Pepe está de vuelta en La Granja VIP, esta vez en la Segunda Temporada. En esta ocasión, su gran regreso fue durante la Experiencia 24/7 en la que diversos influencers se encuentran viviendo este jueves 04 de septiembre un momento único ya que son las primeras personas en ingresar a La Granja para conocer las instalaciones de estas y hacer labores propias de un Granjero.

¿Qué les dijo el Tío Pepe a los influencers en la Experiencia 24/7?

El Tío Pepe recibió con gran entusiasmo a todos los creadores de contenido que asumiran el rol de Granjeros durante la Experiencia 24/7. Además de la cálida bienvenida, les dijo a los influencer que a partir de este momento ya eran "Granjeros". Por su parte, el Tío Pepe también se presentó diciendo que era el mayoral; es decir, el encargado de organizar, guiar y asignar tareas que deben realizarse para mantener orden y limpieza con los animales y en cada área de la Granja.

Por otro lado, el Tío Pepe menciono a los influencers que los peones son aquellos que viven el el granero por lo que no tienen las mismas condiciones que los demás granjeros, quienes tienen más comodidades. Además de esta explicación el Tío Pepe llevó a los influencers al granjero para que pudieran tener su primer acercamiento con los animales.

¿Qué influencers fueron los elegidos para vivir la Experiencia 24/7 de La Granja VIP?

Solo los creadores más conocidos y virales de todas las redes sociales fueron los elegidos para ser parte de esta experiencia 24/7 en donde cada uno descubrirá qué es lo que vive un Granjero que forma parte del reality. A continuación te compartimos la lista completa de todos los creadores de contenido que están viviendo esta experiencia.