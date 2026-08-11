¿Regresa el Tío Pepe a La Granja VIP Segunda Temporada? Esto pasará con el puesto de El Mayoral

Este martes 11 de agosto se confirmó el equipo de Conductores y Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada, y también se despejó una duda que llevaba rondando varios días por redes sociales: el Tío Pepe regresará como El Mayoral. En la primera temporada se convirtió en una de las figuras más entrañables y queridas, y ahora sabemos que disfrutaremos de nuevo su presencia.

Tras haber sido revelada en Venga La Alegría como Co-conductora de La Granja VIP Segunda Temporada, Kristal Silva fue quien dio la noticia.

El Tío Pepe ha pasado toda su vida dedicado al campo y se declara como un amante de los animales y la naturaleza. Está al frente de un lugar llamado La Granja del Tío Pepe, en CDMX, que se puede visitar.

Qué hace El Mayoral en La Granja VIP

El Mayoral es un experto en la vida del campo y en el funcionamiento de una granja real, quien está en el reality show para guiar, supervisar y evaluar a los Granjeros; su rol es clave, pues solamente un especialista como él puede garantizar que los Granjeros aprendan sus funciones y las lleven a cabo de manera segura.

En la primera temporada vimos que el Tío Pepe acudía todos los días para instruir a los Granjeros y una vez a la semana les hacía una evaluación para definir el presupuesto que tendrían en los próximos días.

Por ahora sabemos que el Tío Pepe regresará para La Granja VIP Segunda Temporada, pero todavía no se ha revelado qué reglas, dinámicas o sistemas cambiarán. Debes estar al pendiente mediante la señal de Azteca UNO y el sitio web oficial para enterarte de todas las sorpresas.

Recuerda que el 6 de septiembre todo quedará revelado, pues ese es el día en que comienza La Granja VIP Segunda Temporada.