Experiencia 24/7 con influencers de La Granja VIP segunda temporada: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión HOY jueves 3 de septiembre, previo al gran estreno; gratis, por internet y en directo

Es oficial, este jueves 03 de septimbre 14 influencers vivirán una de las experiencias más asombosas; todos se adentrarán en La Granja VIP y realizaran labores propias de un Granjero, esto previo al estreno del reality el próximo domingo 06 de septiembre, transmisión que podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca UNO; o bien por Disney +.

A continuación te presentamos todos los detalles que se están viviendo en esta Experiencia 24/7 de forma gratuita y en vivo para que no te pierdas cada detalle.

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La Granja VIP Experiencia 24/7 con influencers transmisión GRATIS y EN VIVO Descubre cuáles son los retos a los que se enfrentaran los mejores creadores de contenido dentro de La Granja VIP de la Segunda Temporada y cómo será la experiencia para cada uno de ellos.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los Granjeros Confirmados hasta el momento?

La Segunda Temporada de La Granja VIP esta vez viene doblemente animal y contará con la presencia de grandes celebridades, como diversos influencers, artistas, figuras de la televisión, atletas y más. A continuación te compartimos la lista de todos los Granjeros que que han confirmado hasta el momento para la Granja VIP Segunda Temporada.