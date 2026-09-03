Experiencia 24/7 con influencers de La Granja VIP segunda temporada: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión HOY jueves 3 de septiembre, previo al gran estreno; gratis, por internet y en directo
Disfruta de la Experiencia 24/7 que vivirán los influencers más populares de las redes sociales dentro de La Granja VIP, haciendo todas las actividades que harán los Granjeros una vez que se estrene el reality.
Es oficial, este jueves 03 de septimbre 14 influencers vivirán una de las experiencias más asombosas; todos se adentrarán en La Granja VIP y realizaran labores propias de un Granjero, esto previo al estreno del reality el próximo domingo 06 de septiembre, transmisión que podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca UNO; o bien por Disney +.
A continuación te presentamos todos los detalles que se están viviendo en esta Experiencia 24/7 de forma gratuita y en vivo para que no te pierdas cada detalle.
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La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los Granjeros Confirmados hasta el momento?
La Segunda Temporada de La Granja VIP esta vez viene doblemente animal y contará con la presencia de grandes celebridades, como diversos influencers, artistas, figuras de la televisión, atletas y más. A continuación te compartimos la lista de todos los Granjeros que que han confirmado hasta el momento para la Granja VIP Segunda Temporada.
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn Contreras “Bicolor”
- Kunno
- Rafa Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- Daniela Alexis “Bebeshita”
- Abigail Pak “La Coreañera”
- Natalia Alcocer
- Manelyk González