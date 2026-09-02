Lista completa de todos los INFLUENCERS que vivirán la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada; desde Paulina del Campo hasta Eduardo Heria “Yayito”

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada está a pocos días de continuar, algo que sin duda tiene emocionado a todo el público. Sin embargo, antes de que se lleve a cabo el gran estreno diversos influencers; los más famosos y populares de las redes sociales, vivirán una gran experiencia ya que se sumergirán en un momento 24/7 para vivir un día común como el que tendrán los Granjeros de La Granja VIP; es decir, tendrán un acercamiento con los animales y con cada una de las actividades que se vivirán dentro del reality. La transmisión la podrás ver en punto de las 15: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México este próximo 03 de septiembre a traves de todas las redes oficiales de La Granja VIP; Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué influencers vivirán la experiencia 24/7?

Esta lista sin lugar a dudas te sorprenderá ya que los influencers que vivirán esta experiencia no solo son de los más conocidos en todas las redes sino que cuentan con miles de seguidores y cada uno de ellos ha logrado crear grandes comunidades a lo largo de su trayectoria en el medio digital. A continuación te presentamos la lista completa de creadores que vivirán la experiencia dentro de La Granja.

VALE HERNÁNDEZ

ANALI GUAJARDO

PAULINA DEL CAMPO

PAO CASTILLO

MAGA CASTAGNO

LUIS ÁNGEL ROBELO

RUBEN TUESTA

ABELARDO BOBADILLA

EDUARDO HERIA "YAYITO"

YAEL FERNÁNDEZ

SANTIAGO ROMERO

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La Granja VIP Segunda Temporada: Fecha y hora exacta para ver el estreno del reality

¡La espera terminó! Este próximo domingo 06 de septiembre el reality más esperado por todos los mexicanos; La Granja VIP Segunda Temporada, dará inicio. La hora exacta de la transmisión será a las 20:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México y la podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca UNO. Por otro lado, también podrás gozar del reality mediante la plataforma de streaming Disney +. Además de esto, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para no perderte ningún detalle de este asombroso reality y descubrir quién será el treceavo o treceava granjera que se una.