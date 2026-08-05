OFICIAL esta es la fecha EXACTA en la que comienza La Granja VIP Segunda Temporada

Luego de que terminará La Granja VIP Primera Temporada el pasado domingo 21 de diciembre de 2025, muchos fans del reality comenzaron a preguntarse cuándo saldría la Segunda Temporada. La emoción incrementó luego de que durante las últimas semanas a través de las redes de Azteca UNO y de La Granja VIP se publicaran 3 promos en donde anunció un poco de todo lo que podría haber en el reality así como el primer vistazo del proyecto. Sin embargo, fue este miércoles 05 de agosto cuando en el programa Venga La Alegría se dió la noticia de manera oficial de que La Granja VIP Segunda Temporada comenzará el próximo 07 de septiembre de 2026.

¿Quién será la host digital de La Granja VIP Segunda Temporada?

Fue en el programa Venga La Alegría cuando los conductores Kristal Silva y Ricardo Casares anunciaron de manera oficial que la destacada influencer de espectáculos Marielle Zannie, mejor conocida en el mundo de redes sociales como "Mallezaa" será la host digital de La Granja VIP Segunda Temporada, misma que se mostró muy emocionada por ser parte del proyecto una vez más ya que también tuvo el mismo papel dentro del reality en la Primera Temporada. La creadora dijo que estará presente en redes sociales y en los en vivos y sobre su participación en los "pre shows" no adelantó mucha información.

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¿Cómo funcionará La Granja VIP Segunda Temporada?

Parte de la información que se filtró durante el programa de Venga La Alegría es que los granjeros que formen parte del proyecto serán celebridades del mundo del deporte, comedia, música y redes sociales. Por su parte, Ricardo Casares mencionó que en esta ocasión "habrá diferencias en las condiciones en las que vivirán Capataz, Los Granjeros y Los Peones". Respecto a la estructura de la semana el Lunes será de Capataz, Martes Duelo de Nominación, Miércoles de Asambela, Jueves Salvación, Viernes de Traición y Domingo Eliminación. Por otro lado, mañana jueves 06 de agosto se dará a conocer el nombre del primer granjero por lo que te recomendamos estar al tanto de nuestro sitio web y redes sociales; tanto de Azteca UNO como de La Granja VIP para que seas de las primeras personas en entrerate.

