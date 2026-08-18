Fernando Lozada revela cuál será su principal objetivo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada
Oficial, el séptimo granjero de La Granja VIP revela cómo será su participación dentro del reality más esperado por todos los mexicanos.
¡Vuelve a los relities con todo! Es oficial Fernando Lozada se une como el séptimo Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y en esta ocasión reveló que su principal objetivo será llegar al final y durar al menos más de tres semanas. Además de esto, el conductor e influencer reveló que es probable que tenga roces con otros granjeros dentro del reality. Por otro lado, dejó en claro que el publico no va a conocer al atleta sino a “Fer”, en su versión más natural; más él.