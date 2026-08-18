Fernando Lozada revela cuál será su principal objetivo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada

¡Vuelve a los relities con todo! Es oficial Fernando Lozada se une como el séptimo Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y en esta ocasión reveló que su principal objetivo será llegar al final y durar al menos más de tres semanas. Además de esto, el conductor e influencer reveló que es probable que tenga roces con otros granjeros dentro del reality. Por otro lado, dejó en claro que el publico no va a conocer al atleta sino a “Fer”, en su versión más natural; más él.