¡Habló sin filtros! Fernando Lozada revela su mayor miedo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada

Fernando Lozada habló sin filtros con Malleza, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, sobre su participación en el reality. El conductor, atleta e influencer mencionó que el tema de la comida y sueño podría ser un tema muy interesante dentro de la convivencia. Por otro lado, el granjero reveló partes de su personalidad como que disfruta entrenar, despertarse muy temprano, meditar y es amante de las plantas además de que le fascinan los animales. Por otro lado, dejó claro que quiere que el público vea que él llega a tener alma de niño a pesar de la edad que tiene. Además de esto dijo que el mayor miedo que tiene es que le den una mala noticia estando dentro de La Granja VIP, a él u a otro granjero.