OFICIAL, Flor Rubio será Crítica en La Granja VIP Segunda Temporada y REVELO fuertes puntos de vista sobre los granjeros

La conductora especializada en espectáculos, Flor Rubio, será una de las Críticas de La Granja VIP Segunda Temporada y dió a conocer qué granjeros podrían explotar fácilmente además de que también mencionó qué necesitan los granjeros para ganarse al panel de críticos ya que en esta ocasión vienen más exigentes. Por otro lado, la destacada crítica expresó que el manejo de emociones será fundamental para que los granjeros puedan permanecer dentro de la granja.

