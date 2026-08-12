Oficial; Kenny Avilés es la TERCERA granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada y revela cómo será su personalidad dentro del reality

Es oficial, la cantante de rock mexicana Kenny Avilés, de 73 años de edad, se une a las granjeras que serán parte de La Granja VIP Segunda Temporada. En esta ocasión la reconocida artista habló sin filtros sobre cómo será su personalidad dentro del reality. La artista reveló que uno de sus objetivos será convivir con todos los animales. Por otro lado, dijo que es muy paciente y que el público conocerá su versión hogareña y apasionada por la cocina. Su lema es “no me rindo” y llevará el rock siempre con ella.