¿No quiere el primer lugar? Kevyn Contreras “Bicolor” hace FUERTE revelación en transmisión en vivo, luego de ser el cuarto granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

Kevyn Contreras “Bicolor” habla, sin filtros, en transmisión en vivo con Mallezaa, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, sobre su participación dentro del reality y revela qué lugar quiere obtener así como curiosidades de su personalidad que pocos saben como que no puede dormir, que jamás lastimaría a alguien, que no le caen bien “los fresas” y las personas que se quejan de todo. Por otro lado, también expresó que prefiere que otras personas coman aunque él no y que no es de su agrado las malas personas. El comediante también recibió un mensaje por parte de Kenny Avilés, al que respondió con palabras muy contundentes ya que ambos serán compañeros dentro de la granja.