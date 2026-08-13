Kevyn Contreras “Bicolor” revela qué versión de él conocerá el público en La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, Kevyn Contreras “Bicolor” es el cuarto granjero revelado de La granja VIP Segunda Temporada y en esta ocasión reveló que su principal objetivo dentro del reality es “Entrar en los momentos perfectos para poder crear un ambiente de unión, alegría, tensión, emoción” aunque siempre buscará seguir contando una buena historia al público. Por otro lado, el comediante reveló que podría chocar con los granjeros que estén en modo de aburrimiento o de tomarse todo muy en serio. Kevyn dejó claro que usará la comedia a su favor para sacar sonrisas.