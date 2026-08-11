Kristal Silva se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada y revela qué granjero será el primero en explotar

Oficial, Kristal Silva se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada y revela que los granjeros que podrían explotar dentro de la granja son aquellos que no estén estabilizados emocionalmente ya que serán quienes no soporten el encierro o estar lejos de su familia o pareja. Por otro lado, reveló que es importante que los granjeros se muestren transparentes para que puedan conectar con el público.