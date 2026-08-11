Kristal Silva se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada y revela qué granjero será el primero en explotar
Una de las conductoras más queridas de la televisión se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada para llevar la batuta junto a Adal Ramones.
Oficial, Kristal Silva se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada y revela que los granjeros que podrían explotar dentro de la granja son aquellos que no estén estabilizados emocionalmente ya que serán quienes no soporten el encierro o estar lejos de su familia o pareja. Por otro lado, reveló que es importante que los granjeros se muestren transparentes para que puedan conectar con el público.