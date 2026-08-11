Linet Puente se une al Panel de Críticos en La Granja VIP Segunda Temporada y filtra qué es lo que el público verá
Una de las conductoras de espectáculos más queridas de México se une al reality más esperado por todos para ser parte de las críticas.
La reconocida Crítica mencionó que está emocionada por ver a los granjeros en cada etapa ya que el hecho de convivir y tener amor por los animales mostrará cómo son. Por otro lado, dijo que será interesante ver a granjeros explotar y reflejar también su gran corazón. Además habló sobre las cualidades que deberá tener cada granjero y granjera para ganarse al panel de los críticos. Linet Puente dejó en claro que La Granja VIP Segunda Temporada llega con más polémica, entretenimiento, críticas y contenido.