Linet Puente se une al Panel de Críticos en La Granja VIP Segunda Temporada y filtra qué es lo que el público verá

La reconocida Crítica mencionó que está emocionada por ver a los granjeros en cada etapa ya que el hecho de convivir y tener amor por los animales mostrará cómo son. Por otro lado, dijo que será interesante ver a granjeros explotar y reflejar también su gran corazón. Además habló sobre las cualidades que deberá tener cada granjero y granjera para ganarse al panel de los críticos. Linet Puente dejó en claro que La Granja VIP Segunda Temporada llega con más polémica, entretenimiento, críticas y contenido.