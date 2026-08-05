Mallezaa, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, revela que se puede esperar del reality próximamente

La destacada influencer mexicana Mallezaa regresa a La Granja VIP para ser parte de la Segunda Temporada y en esta ocasión nos comparte datos relevantes sobre el reality como que el hecho de estar dentro de una granja y rodeados de naturaleza son algunos de los elementos que lo hace único. Por otro lado, revela que será la encargada de compartir información en redes sociales, misma que no saldrá en televisión por lo que será exclusiva además de que busca superarse y dar lo mejor de ella para demostrarle a “su granjita digital” que ha crecido junto con el público.