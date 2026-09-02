OFICIAL; Manelyk González es la decimocuarta Granjera que será parte de La Granja VIP Segunda Temporada

Este miércoles 02 de septiembre se dió a conocer en la conferencia de prensa de La Granja VIP, realizada en las instalaciones de TV Azteca, que Manelyk González es oficialmente la decimocuarta Granjera que se une al reality en donde diversas figuras públicas convivirán realizando labores propias de una Granja, conviviendo y llevando a cabo estrategias con tal de llevarse el premio final. Esta noticia sin lugar a dudas ha causado gran emoción entre el público ya que Manelyk es considerada una figura muy importante, que ha sabido destacar por su personalidad y carácter ante colegas.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quién es Manelyk González, la decimocuarta Granjera del reality?

Manelyk González es una destacada figura de la televisión. Ha destacado fuertemente en redes sociales como influencer ya que actualmente cuenta con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de instagram. Por otro lado, es actriz y empresaria ya que cuenta con su propia marca de fajas reductoras, línea de cuidado de piel y trajes de baño. A lo largo de su trayectoria se han sumado diversos proyectos en la pantalla chica, a nivel nacional e internacional. Actualmente comparte en redes contenido relacionado a su estilo de vida, viajes y proyectos profesionales.

La Granja VIP Segunda Temporada: Fecha y hora exacta para ver el estreno del reality

¡Inicia la cuenta regresiva! Este próximo domingo 06 de septiembre el reality más esperado por todos; La Granja VIP Segunda Temporada, llegará a tu pantalla. La hora exacta de la transmisión será en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México y la podrás ver a través de la señal abierta de Azteca UNO. Por otro lado, también podrás gozar del reality a través de la plataforma de streaming Disney +. Además de esto, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para no perderte ningún detalle de este asombroso reality show y descubrir quién será el décimo quinto o quinta Granjera que se una.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los Granjeros Confirmados hasta el momento?

La Segunda Temporada de La Granja VIP esta vez viene doblemente animal y contará con la presencia de grandes celebridades, como diversos influencers, artistas, figuras de la televisión, atletas y más. A continuación te compartimos la lista de todos los Granjeros que que han confirmado hasta el momento para la Granja VIP Segunda Temporada.

