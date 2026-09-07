ÚLTIMA HORA: Mono Osuna se une como Granjero a La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, este domingo 06 de septiembre se ha confirmado que Mono Osuna, uno de los atletas y futbolistas más reconocidos se suma a la lista que Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada. La noticia sin lugar a dudas ha causado gran emoción en todo el público ya que conocerán una nueva faceta de la destacada celebridad.

¿Quién es Mono Osuna, el Granjero que se une a La Granja VIP Segunda Temporada?

Mario Humberto Osuna Pereznuñez, mejor conocido como Mono Osuna, es la celebridad que se une a los Granjeros de La Granja VIP. Ha destacado por ser un reconocido deportista ya que debutó en el fútbol pues fue un mediocampista de contención muy reconocido además de que en la Liga MX fue parte de equipos como Querétaro, Monarcas Morelia, Mazatlán FC y el Club América. Además de esto dentro de su trayectoria destaca que fue el gran campeón de Exatlón en la temporada de 2025 en la Octava Temporada.

Actualmente mantiene una actividad muy activa en redes sociales e incluso cuenta con más de 90 mil seguidores en su cuenta de Instagram mientras que en TikTok ha logrado consolidar una comunidad de más de 30 mil seguidores.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo será una semana dentro del reality?

Algo que el público debe saber es que cada día dentro de La Granja VIP Segunda Temporada se vivirán ciertas actividades muy precisas. Por ejemplo, el día Lunes se elegirá al “Capataz”, quien tendrá inmunidad dentro de La Granja, además de que tendrá ciertas responsabilidades y autoridad. El Martes se llevará la “Nominación”; este día el Capataz elegirá a un Granjero y un Peón para que se enfrenten, el que pierda quedará nominado. El Miércoles será de “Nominación” ya que los Granjeros nominarán a un compañero y quien acumule más votos; como su nombre lo indica, quedará nominado.

El día Jueves será la “Asamblea” , este día los nominados se enfrentarán en un reto para tener la posibilidad de salir de la lista y seguir permaneciendo en el reality. Por su parte, el Viernes será la “Traición”, en este día el Granjero o Granjero que haya ganado en la Asamblea podrá salvar a una persona que se encuentre nominada, pero en su lugar deberá colocar a alguien más. Finalmente los Domingos serán de Gala; este día se llevará a cabo la “Eliminación”; es decir, un Granjero quedará eliminado, sin embargo el público podrá emitir su voto para poder salvar a su Granjero favorito.