¿Quién es Fernando Lozada? El SÉPTIMO Granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada; así ha sido su carrera

Es oficial, esta mañana en Venga La Alegría se dió a conocer que Fernando Lozada es el séptimo Granjero confirmado para ser parte de La Granja VIP Segunda Temporada. Esta noticia tiene emocionado a todo el público ya que el rostro de Fernando no es ajeno dentro de los realities, sin embargo muchos de sus fans están emocionados por verlo en una nueva faceta, superando retos y trayendo el mejor contenido, como acostumbra gracias a su energía y presencia ante las cámaras. En esta ocasión te contamos un poco más sobre su carrera profesional y cómo ha sido su trayectoria a través de los años.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quién es Fernando Lozada?

Fernando Lozada es un reconocido modelo, conductor de televisión, empresario e influencer fitness. En su cuenta de instagram acumula 3.3 millones de seguidores, por lo que a través del tiempo ha logrado crear una gran comunidad con todo su público. Dentro de su trayectoria destaca un amplio recorrido por realities de televisión como lo fue La Isla. Sin embargo, alcanzó un gran reconocimiento gracias a que formó parte de un reality grabado en Acapulco. Por otro lado, fue parte de una versión de Exatlón en otro país en donde demostró toda su fuerza física, habilidades y destrezas para superar los circuitos y adversidades que se le presentaban. Además de este, también se suma a la lista otro programa del que fue parte, el cual se enfocaba en demostrar resistencia y supervivencia. Por otro lado, ha fungido como conductor de televisión ya que actualmente lo es en Al Extremo Fin de Semana, sin embargo debido a su participación en La Granja VIP, pausará su participación.

Algunos datos curiosos, que quizás no sabías de Fernando Lozada es que actualmente tiene 37 años de edad, su signo zodiacal es Leo, mide 1.86, tiene 240 tatuajes aproximadamente, el sushi, la pizza y las hamburguesas son de su comida favorita. Por otro lado, ama el rap, trap y el reggaetón. Entrón, aferrado, y buen papá son palabras con las que se define, ya que es padre de un pequeño llamado Leoandro, mismo que tuvo con su expareja Triana Lion.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

Es oficial, el reality más esperado por todos los mexicanos ya tiene fecha de estreno; así es, estamos hablando de La Granja VIP Segunda Temporada, la cual dará inicio este próximo domingo 06 de septiembre en punto de las 8: 00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. La transmisión la podrás disfrutar a través de Azteca UNO o bien, si prefieres el streaming mediante Disney +.

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