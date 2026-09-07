¿Quién es el primer NOMINADO de La Granja VIP Segunda Temporada? Lo que se sabe HOY domingo 6 de septiembre de las nominaciones

Este domingo 06 de septiembre se llevó a cabo el gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, esta misma noche se conocerá al pirmer NOMINADO del reality. Hasta el momento este nombre no ha sido revelado, ni tampoco cómo será la dinámica para la elección de quién ocupará esta temible posición, es por eso que te recomendamos seguir nuestra transmisión gratis y completamente en vivo para que no te pierdas esta gran información en cuanto se revele. Es importante que actives las notificaciones de nuestro sitio web así como también seguirnos en las cuentas de Azteca UNO y La Granja VIP en Instagram, TikTok, Facebook y X.

¿Quiénes son los Granjeros que se han revelado hasta el momento?

Previo al estreno de La Granja VIP se revelaron nombres de 14 Granjeros que serían parte del reality, sin embargo, durante este gran estreno se han dado a conocer nuevas celebridades que se sumarán a esta maravillosa aventura que estará llena de emociones y gran contenido. A continuación te compartimos la lista de Granjeros que se han revelado hasta las 9: 52 pm de la noche.



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mono Osuna

Pimpinela Escarlata

¿Cómo participar en las votaciones de La Granja VIP Segunda Temporada?

Durante este gran estreno se dió a conocer que el público podrá votar por su Granjero favorito, esto para que los que reciban más votos elijan a quienes serán los peones dentro de La Granja. Para votar solo debes ingresar a la página oficial de la Granja VIP y posteriormente dirigirte a la sección de "VOTO", la cual está en la parte superior izquierda, o bien si lo prefieres puedes hacerlo de forma directa DANDO CLICK AQUÍ. Es importante que recuerdes que hacer esto es completamente gratis, solo deberás tener accesibilidad a internet y listo.