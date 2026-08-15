ÚLTIMA HORA: Revelan al SEXTO GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

¡La espera terminó! Este sábado, 15 de agosto, durante la transmisión del partido Atlante vs. Toluca, de la Liga MX, se dió a conocer el nombre del sexto granjero confirmado de la Granja VIP Segunda Temporada, quien es nada más y nada menos que Rafael Mercadante; actor, presentador de televisión, cantante y locutor destacado a nivel internacional. La noticia sin duda ha emocionado a todo el público que espera ver a la gran celebridad en una nueva faceta dentro del reality. El querido conductor, quien ha sido participante de realities como "La Isla" y "La Isla 2016 La revancha" llega a La Granja VIP con gran entusiasmo y una energía que ha cautivado a todos.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quién es Rafael Mercadante?

Rafael Mercadante se une a La Granja VIP como el sexto granjero de La Segunda Temporada. El reconocido conductor no solo ha incursionado en medios de comunicación sino también en la música ya que cuenta con cuatro álbumes de estudio, mismos que han destacado por pertenecer al género norteño, regional mexicano y el duranguense. Por otro lado, en el área artística destaca su participación en obras de teatro como Jesucristo Superestrella (1991), Vaselina (1991), Bésame Salvaje (1998) , Pasta al Pesto Microteatro Miami (2013) y Matrimonios vemos de atrás ni sabemos (2018). Actualmente cuenta con 127 mil seguidores en instagram y es una de las celebridades más queridas del medio del espectáculo.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cuándo inicia y cómo verla?

¡Inicia la cuenta regresiva! La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio este próximo domingo 06 de septiembre, es decir, estamos a escasas semanas de iniciar una gran aventura. La transmisión la podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca UNO aunque también podrás verla por streaming en Disney +, esto desde el dispositivo que lo prefieras.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes serán parte del panel de críticos?

Sin duda alguna los críticos encargados de hablar sobre todo lo que pase en la granja tendrán un papel sumamente importante, ya que emitirán sus opiniones y al mismo tiempo analizaran los hechos más sobresalientes que los granjeros enfrenten. En esta ocasión, los críticos encargados de hacer lo anterior son Ferka, Flor Rubio, Linet Puente y Rey Grupero. Por otro lado, Adal Ramones será el Conductor mientras que Kristal Silva será la Co Conductora.