“Mejor ponte Cabello": Pablo Montero se le va directo a Mario “Mono” Osuna durante la nominación en La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna nomina a Pablo Montero en la dinámica de “Echar Tierra”, recordándole que ya había mentido en varias ocasiones y ya había sido evidenciado a nivel nacional en La Granja VIP. Pero el Granjero le recalca a Mono que es un “perrito faldero” y al criticarle que siempre esta sentado en el tocador con las mujeres.