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¡Duelo a muerte en La Granja VIP! Así fue el Juego de Salvación de la Semana 8; este fue el circuito

Cuatro Granjeros se enfrentan para ganar el Juego de Salvación, buscando ya no estar en riesgo de eliminación en la semana 8 de La Granja VIP; esto pasó

Kevyn “Bicolor” Contreras, Natalia Alcocer, julio Camejo y Rafael Mercadante se enfrentan en el Juego de Salvación de la Semana 8, donde buscarán salir de la Tabla de Nominados, además de tener el poder para La Traición de mañana. Revive cómo fue el circuito y quién fue el ganador.

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