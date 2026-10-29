¡Duelo a muerte en La Granja VIP! Así fue el Juego de Salvación de la Semana 8; este fue el circuito

Kevyn “Bicolor” Contreras, Natalia Alcocer, julio Camejo y Rafael Mercadante se enfrentan en el Juego de Salvación de la Semana 8, donde buscarán salir de la Tabla de Nominados, además de tener el poder para La Traición de mañana. Revive cómo fue el circuito y quién fue el ganador.