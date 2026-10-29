Manelyk le RECUERDA a Natalia Alcocer por hacer comentarios PASIVO AGRESIVO en La Granja VIP durante la Nominación

Manelyk en “Echar Tierra” de La Granja VIP se encarga de nominar a Natalia Alcocer, detallando que era una Granjera que supuestamente defendía a las mujeres, cuando en repetidas ocasiones a realizado comentarios pasivo agresivos. Después de fuertes palabras, al final de la replica Natalia le hace una fuerte amenaza, descubre lo que se dijeron.