La Granja VIP: ¡Se aclaran las acusaciones entre Granjeros! Festejo, drama y un nominado se salva de la tabla hoy, 29 de octubre

Al inicio de La Gala de La Granja VIP, se aclararon las fuertes acusaciones que se le hicieron a Mario “Mono” Osuna sobre un empujón a Kevyn “Bicolor”, además de detallar si los comentarios de Pablo Montero a “El Tío Pepe” fueron verdaderas.

Por otro lado, Julio Camejo celebró su cumpleaños al máximo en el reality, ya que obtuvo un pastel y recibió la visita inesperada de sus hijos.

Pero no fue todo, ya que mediante las votaciones de “Echar Tierra”, unos Granjeros fueron bloqueados para el Juego de Salvación, poniéndolos en riesgo de ser eliminados.

¿Te lo perdiste? Entonces mira el programa completo de hoy para que te enteres de todos los chismes, en especial las réplicas de los Granjeros.