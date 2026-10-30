OFICIAL: Lista completa de NOMINADOS de La Granja VIP en la semana 8, luego de La Salvación

Conforme pasan los días parece que la Lista de Nominados no deja de crecer en La Granja VIP, en especial por las múltiples sanciones que han recibido algunos de los Granjeros por sus acciones en la semana 8. Después del Juego de Salvación, al final en la lista completa aparecen Kevyn "Bicolor" Contreras, Niurka Marcos, Pablo Montero, Rafael Mercadante y Natalia Alcocer, quienes están en riesgo de eliminación el domingo.

Semana de fuertes sanciones en La Granja VIP

La realidad es que la semana 8 de La Granja VIP a sido nominada por fuertes sanciones que ha perjudicado a varios Granjeros. La primera de ellas fue realizada por Kevyn "Bicolor" al no tomarse en serio el circuito para la clasificación al Juego del Capataz, haciendo varias bromas con Julio Camejo, haciendo que ambos fueran bloqueados para participar por el lugar del Capataz.

Otra de las sanciones que recibió Kevyn, fue en el circuito para clasificar por el Huevo Dorado, ya que al apilar unos cubos en varias ocasiones se encargó de sabotear a su equipo (Natalia, Pablo, Fernando, Kunno y Manelyk). Al final, fue sancionado al posicionarlo en la Tabla de Nominados.

Por otro lado, Niurka Marcos igualmente fue sancionada fijándola a la Tabla de Nominados hasta el domingo, castigo que fue por su mal desempeño en el Juego de Nominación, aunque intentó justificarse diciendo que no se sentía bien de salud, no fue suficiente para ser perdonada.

¿Qué falta para la Tabla de Nominados definitiva?

Aunque ya te dejamos la lista completa de hoy, 29 de octubre, no hay que preocuparnos todavía, debido a que la lista final de los Nominados se dará a conocer hasta mañana. Ya que se realizará la dinámica de la Salvación, donde un Granjero será salvado de la eliminación, pero otro deberá de unirse a la placa de La Granja VIP.

El domingo será La Gala de eliminación, dando a conocer que Granjero se irá del reality en la semana 8, por lo que los Granjeros en riesgo deben hacer lo posible por pedirle a sus fans que le ayuden a salvarse con sus votos.