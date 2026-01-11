Melisa queda fuera de Exatlón México tras una intensa noche de eliminación

La salida de Melisa deja un vacío importante dentro del Equipo Rojo, que en las últimas contiendas había mostrado una notable solidez colectiva. Su eliminación marca un punto de inflexión en la competencia, donde cada duelo se vuelve más exigente y cualquier error puede ser definitivo. Mientras la novena temporada avanza hacia su etapa más intensa, la presión aumenta para los atletas que continúan en la contienda, conscientes de que la permanencia ya no depende solo de la fuerza física, sino también de la fortaleza mental y la capacidad de adaptación en cada circuito.

