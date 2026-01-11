inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México| Programa Completo | Los Rojos y Azules protagonizaron un Duelo de Eliminación donde uno de los equipos perdió a un querido elemento

Rojos y Azules compitieron por no perder a uno de sus elementos en Exatlón México ¿quiénes ganarán?

Exatlón México

Este domingo 11 de enero de 2026, los Rojos y Azules disputaron el Tercer Juego por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación, sin embargo, uno de los equipos perdió y aquí te dejamos el programa completo para que descubras quién fue la eliminada de la Semana 15 de la Novena Temporada de Exatlón México.

