Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Los Azules perdieron el Tercer Juego por la Supervivencia y así es su plan para el Duelo de Eliminación

Los Azules llegan bastante preocupados a la Villa 360 porque otro de sus elementos irá al Duelo de Eliminación

Los Rojos pudieron ganar el Tercer Juego por la Supervivencia en la Semana 15 de la novena temporada de Exatlón México este domingo 11 de enero de 2026; sin embargo, aquí están los Mejores Momentos de lo que pasó previo a la Pugna Máxima del reality deportivo.

