¿Quién es el Granjero ELIMINADO este 11 de septiembre en La Granja VIP?; esto es lo que se sabe

¡La espera terminó! Este Domingo 13 de septiembre de 2026 es el primero en el que un Granjero o Granjera saldrá de La Granja VIP. Hasta el momento se desconoce quién será la persona que dirá adiós y se tendrá que despedir del reality de forma definitiva. La decisión se revelará este domingo por la noche a través de la transmisión de Azteca UNO.

¿Quién podría salir de La Granja VIP Segunda Temporada este domingo, 13 de septiembre de 2026?

Hasta el momento se desconoce quién se despedirá del reality para siempre ya que la respuesta definitiva se dará a conocer después esta noche. Sin embargo los cuatro Granjeros nominados, quienes están en peligro, son Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor”, Abigail Pak “La Coreañera” y Rafa Mercadante. Solo el público, quién tiene un papel muy importante, a través de sus votos podrá salvar a uno y los demás permanecerán una semana más dentro de La Granja VIP.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo votar por tu Granjero favorito de forma fácil?

Una de las formas más sencillas para votar por tu Granjero o Granjera favorita es a través de nuestro sitio web, para hacerlo solo deberás dar CLICK AQUÍ. Una vez que estés dentro te dirigirás a la sección de La Granja VIP, la cual se encuentra en la parte superior izquierda. En cuanto entres deberás seleccionar la sección “Vota” y listo, estarás en la sección de votos en donde te encontrarás con el nombre de los 4 nominados: Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor”, Abigail Pak “La Coreañera” y Rafa Mercadante. Solo contarás con 10 votos, mismos que puedes repartir entre los Granjeros que tú decidas. Recuerda que cada minuto cuenta por lo que te sugerimos votar lo antes posible.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo ver la Gala de Eliminación?

La transmisión de la Gala de Eliminación la podrás ver en punto de las 8: 00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México a través de la señal abierta de Azteca UNO o bien, si prefieres el streaming, a través de Disney + o nuestra app TV Azteca Digital, la cual es gratis y compatible con cualquier dispositivo que cuentes. Solo deberás contar con una red a internet estable.