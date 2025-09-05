inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

Ferka y Rey Grupero: la nueva voz del pueblo en La Granja VIP

Los críticos se enfrentarán entre debates, polémica y estrategias inesperadas.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Ferka y Rey Grupero llegan para convertirse en parte de la voz del pueblo dentro de La Granja VIP. Su misión: debatir, cuestionar y encender la controversia entre los críticos. Mientras Rey Grupero asegura tener una estrategia para ganarse a las demás críticas, aunque pocos creen que funcione, Ferka reconoce que ser crítico no es tarea fácil. Ambos saben que se vienen retos únicos que los sacarán por completo de su zona de confort.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×