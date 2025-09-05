Ferka y Rey Grupero: la nueva voz del pueblo en La Granja VIP

Ferka y Rey Grupero llegan para convertirse en parte de la voz del pueblo dentro de La Granja VIP. Su misión: debatir, cuestionar y encender la controversia entre los críticos. Mientras Rey Grupero asegura tener una estrategia para ganarse a las demás críticas, aunque pocos creen que funcione, Ferka reconoce que ser crítico no es tarea fácil. Ambos saben que se vienen retos únicos que los sacarán por completo de su zona de confort.