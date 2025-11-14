La Granja VIP | Lola Cortés envía un mensaje especial a Jolette…
Un gesto inesperado de Lola hacia la exacadémica desató emoción entre fans y especulación sobre una posible reunión.
Lola Cortés sorprendió a todos al mandar un mensaje importante y lleno de cariño a Jolette, la polémica y recordada participante de La Academia. En su mensaje, Lola agradeció públicamente a la cantante por sus palabras, por su apoyo y por el respeto que siempre ha mostrado hacia ella, algo que inmediatamente generó revuelo en redes.
Galerías y Notas Azteca UNO