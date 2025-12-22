Entre abrazos, lágrimas y risas: los momentos más emotivos de La Granja VIP

A lo largo de la competencia, La Granja VIP fue escenario de enfrentamientos intensos, pero también de instantes profundamente humanos. Abrazos inesperados, palabras de apoyo, despedidas llenas de lágrimas y conexiones que nacieron entre granjeros demostraron que el encierro sacó lo más vulnerable y auténtico de cada uno. Momentos que dejaron claro que, más allá del juego, se construyeron lazos reales que marcaron la experiencia y quedaron grabados en la memoria del público.