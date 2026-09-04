Los Peones se vengaron por mandarlos a dormir en el granero en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada

Lo que comenzó como una dinámica de integración entre los 14 creadores de contenido en la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada derivó en una noche marcada por la estrategia, las discusiones acaloradas y un acto de rebeldía que tomó por sorpresa tanto a los habitantes de la casa como a los espectadores que seguían la transmisión digital en vivo.

Luego de una intensa votación en la asamblea donde los roces verbales estuvieron a la orden del día —incluyendo el tenso cruce de reclamos entre Luis Ángel Robelo y Ross Berry por faltas de respeto dentro del grupo—, la decisión final quedó tomada. Por votación de sus propios compañeros, Luis, Abelardo, Rubén y la propia Ross Berry fueron elegidos para asumir el rol de "los peones", lo que conllevaba la sanción de abandonar la casa principal para ir a dormir a las frías e incómodas instalaciones del granero.

Sin embargo, antes de asumir el castigo y dirigirse a su nuevo destino, tres de los sancionados decidieron no marcharse con las manos vacías. Como señal de venganza por el voto en contra recibido, Luis, Abelardo y Rubén ejecutaron un boicot relámpago en el área de descanso principal. Los tres creadores revolvieron las pertenencias personales del resto de sus compañeros, destendieron cada una de las camas de la habitación y voltearon los colchones, dejando un caos en el dormitorio antes de cruzar la puerta hacia el granero.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?