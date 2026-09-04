Luis Ángel Robelo no perdona a Ross por nominarlo en La Granja VIP Segunda Temporada y la expone por roncar mucho

Las nominaciones en la experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada se pusieron fuertes con el enfrentamiento entre Luis Ángel Robelo y Ross Berry. Y a pesar de que parecía que ya habían hecho en las pases durante su noche en el granero, el influencer no dudó en exponer a su compañera por roncar mientras dormían, aunque eso sí, aseguró que “roncaba en tierno”.