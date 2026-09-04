Peones de La Granja VIP Segunda Temporada culpan a Luis Ángel Robelo por el caos de las nominaciones: “Tú empezaste”

La experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada se volvió polémica desde las primeras horas y todo salió a relucir durante la ronda de nominaciones. Sin embargo, para los creadores de contenido está más que claro que uno de los culpables de que las cosas se salieran de control, pues consideran que Luis Ángel Robelo fue el que le dio el valor a los demás para que hicieran críticas extremas a sus compañeros.

Y es que cabe recordar, en un principio los invitados especiales estaban un poco intimidados por la idea de tener que elegir peones, pues eso significaba que los mandarían a dormir al granero y los pondrían a hacer tareas pesadas. Fue en ese momento, cuando Luis Ángel se atrevió a señalar a Ross por ser muy callada y esto hizo que el resto se sintiera en confianza, pero la jugada le salió mal y él también terminó nominado.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero, y también se une Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.