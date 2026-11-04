Rafael Mercadante estuvo en La Isla: así fueron sus mejores y peores momentos en el reality

Rafael Mercadante llegó a La Granja VIP con experiencia en otro de los realities de TV Azteca: La Isla. El conductor participó en su primera temporada y regresó cuatro años después para una revancha. Entre ambas ediciones, su recorrido incluyó un incidente durante una prueba y una victoria que le permitió volver a la competencia después de permanecer en Playa Destierro.

Rafael Mercadante en La Isla: ¿cómo fue su debut en 2012?

Rafael Mercadante participó en la primera temporada de La Isla, en 2012, bajo la conducción de Alejandro Lukini. La competencia reunió a doce celebridades y seis participantes seleccionados mediante una convocatoria abierta. Para conseguir privilegios y mejores condiciones para sus equipos, debían superar pruebas físicas. Entre sus compañeros de edición estuvieron Mariana Torres, Ivonne Montero y Daniel Elbittar.

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Su paso por aquella temporada incluyó un incidente durante un desafío con una regadera cuyo mecanismo falló. “Nos estamos partiendo el alma”, expresó Rafa durante la prueba. En medio de esa situación, tomó la cubeta que utilizaban para recoger agua y se golpeó la cabeza con ella.

El golpe le provocó una herida y sus compañeros pidieron asistencia médica. Aquel episodio ocurrió en su debut en el formato; cuatro años después, Mercadante volvería a competir en La Isla: La Revancha, donde consiguió regresar desde Playa Destierro.

Su regreso a La Isla: La Revancha y el triunfo en Playa Destierro

La historia del conductor en el programa continuó con La Isla: La Revancha, en 2016. En esta ocasión, parte de su recorrido transcurrió en Playa Destierro, donde debía competir para mantener la posibilidad de reincorporarse a los equipos.

En el capítulo 16 se enfrentó a Gabrielle Fernández, Ivonne Montero y Matías Novoa. Fernández quedó fuera, mientras que Rafa continuó en el Destierro y conservó la oportunidad de regresar.

El resultado que le permitió volver llegó en el capítulo 20. Mercadante compitió contra Tania Rincón, Ana La Salvia y Novoa, con una condición decisiva: solo uno de los cuatro podría reincorporarse; los otros tres tendrían que despedirse del reality. Rafa consiguió ese lugar y regresó a la competencia.

