“Van a dormir mal, son condiciones extremas": Malleza revela las desventajas que tendrá ser PEÓN en La Granja VIP Segunda temporada

Mientras se lleva a cabo la Experiencia 24/7 previo al estreno oficial de La Granja VIP Segunda Temporada, Malleza reveló algunos detalles sobre qué castigos tendrá ser peón en en esta nueva edición del reality. Entre ellos se encuentran madrugar, dormir mal, cocinar para el resto de granjeros, entre otros. Un rol que cualquier participante buscará evitar cada semana.