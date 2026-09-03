Qué implica ser peón en La Granja VIP Segunda Temporada y por qué nadie quiere ese rol

La Granja VIP Segunda Temporada está a pocos días de comenzar y, mientras se desarrolla la Experiencia 24/7 con influencers, empezaron a surgir las primeras dudas acerca de los roles que tienen los participantes dentro del reality. Uno de ellos es el peón, un rol que cualquier participante desea evitar debido a las dificultades que deberá enfrentar mientras tenga este título bajo su poder.

¿Qué significa ser peón en La Granja VIP Segunda Temporada?

A falta de confirmarse si se repetirá la misma fórmula que se utilizó en la primera edición del reality, serán cuatro los participantes que cada semana recibirán el cargo de peón mediante la mecánica de votación realizada por sus propios compañeros. Durante los días que deban cumplir el papel de peón, los participantes deberán abandonar las comodidades de la casa principal y tendrán que dormir en El Granero, espacio con condiciones austeras.

Entre las desventajas de ser peón se encuentran las siguientes:



Dormir en El Granero en lugar de las habitaciones de la casa.

Utilizar camas de paja y contar con menos comodidades.

Bañarse al aire libre.

Levantarse antes que el resto de los participantes.

Recolectar los huevos de las gallinas.

Ordeñar las vacas.

Preparar el desayuno para todos.

Cumplir con las tareas asignadas por el Capataz.

Ganarse cualquier beneficio por medio del trabajo.

No competir para convertirse en Capataz.

No poder ser elegido como invitado para dormir en la habitación del Capataz.

¿Por qué ser peón aumenta el riesgo de nominación?

Si bien es cierto que ser peón no significa quedar nominado automáticamente, sí aumenta la exposición dentro del juego. Los martes se lleva a cabo el Duelo de Nominación. En este contexto, el Capataz debe escoger a un peón y a un granjero para enfrentarse en una prueba directa. El participante que pierda el duelo quedará en la placa de nominados de forma inmediata.

Otra consecuencia que afecta al futuro de los participantes es que ser peón te prohíbe disputar la Prueba del Capataz. Esto quiere decir que ocupar este rol te impedirá luchar por el puesto más beneficioso de la semana, el cual otorga inmunidad, asegurando su participación hasta la próxima placa de nominación.

¿Por qué nadie quiere ocupar el rol de peón?

Resulta que ser peón en La Granja VIP Segunda Temporada reúne prácticamente todas las condiciones que los participantes buscan evitar: menos descanso, mayor desgaste físico, ausencia de privilegios y una mayor posibilidad de disputar el Duelo de Nominación.

Cabe resaltar que todavía no se ha informado de forma oficial cuántos peones habrá por semana en esta segunda temporada, por lo que el número podría incrementar a más de cuatro. Tampoco se sabe si el método de elección será idéntico a la primera edición. Para ello, deberás estar al tanto de La Granja VIP Segunda Temporada durante los días antes del estreno.