Mallezaa nos comparte los CAMBIOS en La Granja VIP Segunda Temporada; esto pasará

¡Mallezaa regresó! y viene con la energía doblemente animal para informarnos por medio de las redes sociales en tiempo real, todo lo que pasará en La Granja VIP Segunda Temporada. Junto con Mallezaa recapitulamos cada uno de los videos promocionales del reality y descubrimos varios secretos que tal vez no habíamos visto. ¿Regresará Alfredo Adame? ¿Está de vuelta el Tío Pepe? Recapitulamos los mejores momentos de la primera temporada y recargarnos de potencia para todo lo que viene.