Eliminado de La Granja VIP: Kenny Avilés se convierte en el cuarto Granjero en quedar fuera de la segunda temporada, HOY 4 de octubre

Es oficial, este cuarto domingo de eliminación de La Granja VIP se dió a conocer el nombre del cuarto Granjero que se despide de la competencia. En esta ocasión fue Kenny Avilés, quién luego de cuatro semanas se despide para siempre de todo lo que vivió dentro; alianzas, rivalidades, buenos e incluso complicados momentos. Sin embargo, no todo termina aquí ya que a través de su “Legado” nominará a uno de sus compañeros, quién será la primera persona en quedar en riesgo de abandonar la competencia en la quinta semana, aunque esto se revelará hasta la gala del día lunes 5 de octubre.

¿En qué orden fueron regresando los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP?

Durante la Gala de eliminación se vivió un momento lleno de tensión ya que Adal Ramones anunció poco a poco a los nominados que quedaban a salvo de salir de La Granja VIP y permanecían más tiempo en la competencia. El orden quedó de la siguiente manera:

1.- Manelyk

2.- Rafa Mercadante

3.- Fernando Lozada

4.- Natalia Alcocer

5.- Natalia Ojeda "La Negra"

¿Qué información se les reveló a los nominados de La Granja VIP?

Los nominados pudieron descubrir información sorprendente durante esta Gala de Eliminación como el caso de Azalia, quién pudo darse cuenta que Manelyk duda de su lealtad en La Granja VIP, esto debido a que Julio Camejo le hizo una advertencia sobre ella. Por otro lado, Natalia descubrió que que Kunno, Manelyk y Niurka han estado hablando de ella, algo que mencionó que no le sorprendía.

La Granja VIP: Proceso para que el público vote por su Granjero favorito

El papel del público es sumamente importante ya que cuando se dan a conocer a los nominados hay un momento, una vez que Adal Ramones lo anuncia, en que se abren votaciones para que el público vote por su favorito y así evite que salga de la competencia. Votar es muy fácil y rápid, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

