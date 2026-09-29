¿Manelyk está celosa? El “romance” de Pablo Montero y Natalia ya está causando problemas en La Granja VIP

El "shippeo" entre Pablo Montero y Natalia Alcocer en La Granja VIP sigue dando de qué hablar, pues ya no solo hay Granjeros que los animan a estar juntos, sino que también estarían dándose los primeros conflictos por celos. Al menos esta es la sospecha que tienen Fernando Lozada y Mario "Mono" Osuna, quienes platicaron de que Manelyk parece estar muy enojada desde que empezó a ver a sus compañeros juntos y no entienden bien por qué.

"¿Por qué Mane está enojada? ¿Será porque ya no es el centro de atención de Pablo y ahora es Natalia? Pero no entiendo celos por qué si ella dice que no le gusta", dijo Mono con dudas.

Fer y Mono hablaron sobre la actitud de Manelyk con Pablo Montero|ESPECIAL

¿A Manelyk le gusta Pablo Montero? La teoría de Mono y Fernando en La Granja VIP

Por su parte, Fernando Lozada, que es su amigo desde hace tiempo, dijo que tiene sus reservas sobre la teoría de que ella esté celosa por ver a Pablo Montero con Natalia Alcocer. Esto porque hasta donde sabe, no le gusta ni quería tener un shippeo con él y por eso es que le confunde ver que está molesta.

Sin embargo, cree que lo que sí podría explicar la actitud de la llamada "reina de los realities", sería el hecho de que a Manelyk no le estaría pareciendo bien que alguien más le quite la atención en La Granja VIP. Todo porque saben que es inevitable que "La Vikinga" esté acaparando reflectores por la dinámica de coqueteo que ha tenido con Pablo y que podría intensificarse ahora que están obligados a pasar las 24 horas del día.

Los Granjeros sospechan que Manelyk podría estar celosa de Pablo Montero|ESPECIAL

No es la primera vez que este tema causa dudas entre los Granjeros e incluso Mane ya le había hecho una "advertencia" a Pablo Montero. Esto ocurrió cuando le dijo que debía elegir entre ella y Natalia, solo que al cantante no le quedó muy claro si se trataba de una broma o si realmente quería que le pusiera un alto a su coqueteo con otras mujeres.