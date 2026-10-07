Manelyk González e Ivonne Montero protagonizan un DURO enfrentamiento en La Granja VIP: “Ya, cállenla”

Manelyk González e Ivonne Montero tuvieron un extenso intercambio durante la dinámica de la manzana podrida en La Granja VIP. Todo comenzó cuando la actriz eligió a Mane para entregarle la fruta y explicó frente al resto cuáles son las actitudes de su compañera que, desde su perspectiva, dificultan que exista una mayor cercanía entre ellas.

En esta actividad, los granjeros deben señalar a uno de sus compañeros y justificar públicamente su elección. La manzana representa a quien, a juicio de quien la entrega, afecta la convivencia; sin embargo, Ivonne hizo una precisión desde el comienzo de su intervención: aseguró que la que había escogido “realmente no está tan podrida” porque no consideraba a Manelyk de esa manera.

Ivonne Montero es el nuevo objetivo de Manelyk González|La Granja VIP

“Veo en ti una chica que tiene mucho poder, que tiene muchas cosas maravillosas”, comenzó Montero. Después, explicó que percibe una “barrera” por parte de Mane y recordó la postura que su compañera ha expresado respecto de relacionarse con las demás personas: “En algún momento dijiste que a la persona que tú quieres la saludas, a la que no, no”.

Ivonne agregó que ha tenido “momentos muy gratos” con ella, aunque sostuvo que en otras ocasiones percibe distancia. También mencionó el vínculo de Manelyk con las personas que conoce desde hace años y dijo que, en su opinión, esa cercanía podría dificultar que otros mantengan conversaciones más extensas con ella.

Manelyk González responde a Ivonne Montero en La Granja VIP

Cuando llegó su turno de contestar, Mane rechazó varios de los señalamientos de Ivonne y comenzó por referirse a la manera en la que se relaciona con los demás. “Yo le llamo no ser hipócrita. Ya te doy todos los días los buenos días a todo mundo. Entonces ya sin discursito váyanlo cambiando porque ya fue”, respondió.

Ivonne Montero y Manelyk exponen un PROBLEMA en La Granja VIP y señalan a los responsables (VIDEO)

La influencer también le pidió respeto a su compañera y cuestionó algunas de sus tareas dentro de La Granja. Entre sus señalamientos, sostuvo que Montero “se la vive en su mundo” y afirmó que algunas de sus acciones las realiza para las cámaras.

“Todo lo haces para las cámaras. No lo haces de corazón. Lo haces porque quieres quedar bien”, expresó Mane. Después añadió: “A diferencia de mí, que yo sí me llevo con todos porque lo hago de corazón. Y si no te hablo, es de corazón”.

La conversación continuó con intervenciones de ambas. Manelyk calificó a Ivonne como una “maceta”, mientras que la actriz rechazó esa descripción: “No, señora. Yo trabajo mucho”. Montero agregó que no ser “argüendera” era una cuestión de personalidad y mencionó que tiene 52 años. Fue entonces cuando Mane lanzó la frase que marca uno de los momentos más directos del intercambio: “Ya, cállenla. Mute. Quítenle la pila al micrófono”.