En una conversación con Gloria Murillo, Kevyn “Bicolor” Contreras reveló cómo surgió la oportunidad de formar parte de La Granja VIP. El comediante recordó las conversaciones que mantuvo antes de incorporarse al reality, los asuntos personales y profesionales que tuvo que resolver y el papel que desempeñó su madre al momento de tomar la decisión.

El granjero explicó que había recibido una invitación para participar en la primera temporada, pero en aquella oportunidad no le fue posible aceptar. Para la segunda edición, volvieron a contactarlo desde principios de año. Sin embargo, antes de confirmar su participación, necesitaba conocer qué tan segura era la propuesta, ya que tenía compromisos previamente agendados.

Kevyn Bicolor revela el consejo que recibió de su madre antes de ingresar a La Granja VIP

Durante la charla, el comediante recordó las palabras de su madre, quien le dejó claro que la decisión de aceptar la propuesta dependía exclusivamente de él. Aunque no conocían el proyecto en profundidad, ella le aconsejó valorar el interés que habían demostrado en su participación.“Tienes que ser agradecido, tienes que ser leal, pero va a haber mucho sacrificio”, recordó Bicolor sobre la recomendación que recibió.

El participante explicó que ingresar a un reality con transmisión las 24 horas implicaba tener que adelantar sus responsabilidades en distintos aspectos de su vida, entre ellos sus hijos y sus compromisos laborales con sus músicos. Por ese motivo, solicitó más tiempo para organizar sus asuntos antes de dar una respuesta definitiva.“Todo iba muy bien, todo marchó muy, muy bien, gracias a Dios. Todos estuvieron de acuerdo”, expresó.

El inesperado viaje de Bicolor antes de llegar a La Granja VIP

Otro de los detalles que compartió con Gloria fue que se encontraba en Morelia cuando recibió una llamada en la que le preguntaron si podía trasladarse al día siguiente. La ubicación en la que estaba facilitó su viaje, pues tenía la posibilidad de tomar un autobús. “Todo se puso en el camino”, aseguró Kevyn al recordar aquella coincidencia.

Además, confesó que aquella experiencia fue poco habitual para él, ya que no acostumbra viajar sin compañía debido a que se considera una persona distraída. “Yo nunca viajo solo, nunca. Soy muy distraído, me quedo dormido”, reconoció el comediante, quien finalmente realizó el trayecto por su cuenta.