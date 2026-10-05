Manelyk reconoce el gran ERROR de su grupo en La Granja VIP que podría cambiar el rumbo del juego

Manelyk González es una de las participantes más fuertes que tiene La Granja VIP Segunda Temporada. La influencer volvió a superar una Gala de Eliminación y este domingo 4 de octubre fue la primera salvada por decisión del público. Aún así, existe un Granjero que le genera incomodidad de cara al futuro de su juego.

La “Reina de los Reality Shows” tuvo una conversación con parte de su grupo: La Bebeshita y Azalia Ojeda. El trío comenzó a analizar y pensar sus estrategias para la Asamblea que se llevará a cabo el próximo miércoles, pero llegaron a la conclusión de que cometieron un grave error durante las primeras semanas: no intentar quitar a Pimpinela Escarlata.

Manelyk y su grupo temen del juego de Pimpinela

Todo comenzó cuando hablaron del Legado que dejará Kenny Avilés tras haber sido la cuarta eliminada de La Granja VIP. Lo cierto es que Pimpinela no fue escogida por la vocalista de Kenny y los Eléctricos, acción que Manelyk lamentó, ya que cree que no será posible votarlo en la Asamblea debido a la falta de argumentos.

Pimpinela|Crédito: La Granja VIP

El grupo cree que Pimpinela está haciendo el papel de “pobrecito”, haciéndose el desentendido del juego, para poder anular cualquier tipo de argumento negativo en su contra dentro de la granja y también para ganarse el apoyo del público.

Bebeshita llegó a la conclusión de que Pimpi es uno de los candidatos serios a ganar el reality si sigue de esta manera y que tiene su estrategia bien planeada. Manelyk, por su parte, comentó que hasta su cruce con el luchador, este era una simple “maceta” dentro del reality.

Allí fue cuando Mane reconoció el error de su grupo: “Fue cuando yo les dije: hay que ching*rnos a las macetas. Ahí tienen el resultado”. Luego, el grupo llegó a la conclusión de que Pimpinela “no tiene un pelo de tonto”, por lo que le prestarán especial atención durante el resto del reality.

¿Cuándo es la próxima Asamblea de La Granja VIP?

La próxima Asamblea de La Granja VIP se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir la transmisión EN VIVO por Azteca UNO y el sitio oficial de TV Azteca. Además, el Pre Show comenzará a las 19:55 horas.

La gala será clave para conocer si Manelyk y su grupo deciden votar por Pimpinela Escarlata o si eligen a otro participante. Por ahora, el luchador ya está en la mira de la alianza, aunque tendrán que definir qué argumentos utilizarán para intentar colocarlo en la tabla de nominación.