Manola Díez ARREMETE contra Alfredo Adame y dice que no lo soporta. “Me las vas a pagar, cab%&n”
Tras un comentario sobre la comida de los animales, Manola Díez arremetió en privado contra Alfredo Adame. Incluso lo llamó “pelado sinvergüenza”.
Este martes, durante las labores diarias de La Granja VIP, Alfredo Adame le hizo un comentario sobre la poca comida que había para los animales. En respuesta, ella arremetió en privado contra el “Golden Boy”. “Todas tus majaderías te las vas a tragar y me vas a tener que pedir perdón”, dijo.
